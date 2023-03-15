زيلينسكي يقيل رؤساء ثلاث إدارات عسكرية إقليمية

أقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رؤساء الإدارات العسكرية في مقاطعتي خميلنيتسكي وأوديسا، والجزء الذي لا تزال تسيطر عليه كييف في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وورد في مراسيم الإقالة: "إقالة سيرغي غايداي من منصب رئيس إدارة الدولة الإقليمية في لوغانسك وفقا للطلب المقدم منه".

"إقالة مكسيم مارشينكو من منصب رئيس إدارة الدولة الإقليمية في أوديسا وفقا للطلب المقدم منه".

كما ترك رئيس إدارة الدولة الإقليمية في خميلنيتسكي، سيرغي جمالي، منصبه.

حديثا قال ممثل الحكومة في البرلمان الأوكراني تاراس ميلنيتشوك ان مجلس الوزراء وافق على اقالة رؤساء إدارات أوديسا، خملنيتسكي ومناطق لوغانسك الواقعة تحت سيطرة كييف.

المصدر: نوفوستي