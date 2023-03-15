قديروف ينفي إصابته بـ"مرض عضال" ويكشف ماهية الجهاز الذي يحمله دوما على إصبعه

نفى رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، مزاعم إصابته بـ"مرض عضال"، وأكد أنه يتمتع بصحة جيدة.

وقال قديروف: "بالنسبة لأولئك الذين يواسون أنفسهم بأمل أن أكون مريضا بالعضال، أنا آسف لإزعاجكم. لكنني بصحة جيدة وقوي جدا. كما كنت من قبل، أمارس الرياضة، وأذهب إلى الجبال، حيث أهوى رياضة المشي لمسافات طويلة، وأعمل على حل القضايا الهامة لتنمية الجمهورية".

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وتابع: "كم عدد النقاشات التي أحدثها خاتم التسبيح الخاص بي. حيث قالوا عنه إنه: زر إنذار، جهاز طبي، جهاز غامض. الجميع يخمنون ويخمنون. ولأكون صريحا، هذه الفرضيات تجعلني أضحك".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، مزاعم حول إصابة قديروف بمرض عضال.

المصدر: تاس