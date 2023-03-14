مصدر: قديروف خلال لقائه مع بوتين كان يحمل مسبحة إلكترونية

أوضح وزير الإعلام بجمهورية الشيشان الروسية، أحمد دوداييف،أن رئيس الجمهورية رمضان قديروف، كان يحمل مسبحة إلكترونية خلال لقائه رئيس البلاد فلاديمير بوتين مؤخرا، وليس جهازا طبيا.

وكتب دوداييف على "التيليغرام": "خلال الاجتماع بين قديروف وبوتين، لفتت بعض وسائل الإعلام إلى جهاز على إصبع رئيس الشيشان وادعت أنه جهاز طبي. قديروف كان يحمل على إصبعه مسبحة إلكترونية تبقى على سبابته دائما".

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المصدر: RT