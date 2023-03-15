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حملة مداهمات في ألمانيا ضد عصابات تهريب البشر (صور)

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حملة مداهمات في ألمانيا ضد عصابات تهريب البشر (صور)
Globallookpress
حملة مداهمات في ألمانيا
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شنت السلطات الألمانية صباح الأربعاء، حملة مداهمات واسعة في ولايتي برلين وسكسونيا - أنهالت، ضد عصابات تهريب البشر.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم تفتيش أكثر من 20 منزلا ومكتبا، معظمها في برلين.

وأضاف أنه تم القبض على خمسة رجال، أربعة منهم في برلين وواحد في مدينة هاله.

وذكر المتحدث أنه يجري التحقيق مع إجمالي 18 مشتبها بهم بتهمة تهريب أشخاص من تركيا والعراق إلى ألمانيا.

وبحسب البيانات، شارك في الحملة 400 فرد من أفراد الشرطة الاتحادية وشرطة برلين، وكذلك من الوحدات الخاصة "جي إس جي 9".

حملة مداهمات في ألمانيا ضد عصابات تهريب البشر (صور)
Globallookpress
حملة مداهمات في ألمانيا ضد عصابات تهريب البشر (صور)
Globallookpress
حملة مداهمات في ألمانيا ضد عصابات تهريب البشر (صور)
Globallookpress
حملة مداهمات في ألمانيا ضد عصابات تهريب البشر (صور)
Globallookpress

المصدر: د ب أ

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