شويغو يبحث مع نظيره السوري التعاون العسكري بين البلدين

بحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بحث في موسكو مع نظيره السوري محمود عباس، التعاون العسكري، والتقني العسكري بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "جرت اليوم في موسكو مباحثات بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووزير الدفاع السوري محمود عباس".

وأضافت: "بحث الطرفان الوضع في سوريا، والتعاون العسكري والتقني العسكري الثنائي بين البلدين".

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وتابعت: "أكد الوزيران على أهمية استمرار التعاون الهادف والمكثف للحفاظ على الاستقرار في سوريا".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن اللقاء عقد في أجواء ودية وتم التأكيد عزم الجانبين على تطوير التعاون الروسي السوري في الدفاع ومكافحة الإرهاب.

وأعرب شويغو عن تعازيه للشعب السوري بضحايا الزلزال الذي وقع في فبراير الماضي.

وقال: "قطعنا معكم شوطا طويلا في السنوات الأخيرة، مسافة كبيرة قبل تحرير الأراضي السورية من الإرهاب الدولي. وبالطبع، لا يزال هناك الكثير من العمل أمامنا، ولكن تم إنجاز معظم المهام".

وبدوره، وشكر وزير الدفاع السوري موسكو على المساعدة التي قدمها الجيش الروسي، وأعرب عن أمله في استمرار التعاون بين البلدين.

المصدر: RT