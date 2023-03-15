وزير الدفاع الأمريكي يكشف عدد دبابات "ليوبارد -2" المقررة لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، تعهد 9 دول بإمداد أوكرانيا بـ 150 دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد – 2".

وأضاف أوستن، خلال اجتماع إلكتروني بين أعضاء مجموعة الاتصالات الخاصة بالدول الغربية حول المساعدات العسكرية لأوكرانيا، أن تحالف الدول التي تمد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد -2" آخذ بالنمو، وأن 9 دول من تحالف "الدبابات" تعهدت بإمداد كييف بأكثر من 150 دبابة.

وأشار أوستن، إلى أن عدد الدول التي تقدم الدعم العسكري لأوكرانيا وتحديدا الدبابات، وأنظمة الدفاع الجوي، آخذة بالازدياد.

وتابع أوستن: "نحن الآن في لحظة حاسمة في مسار نضال أوكرانيا من أجل الحرية، ويتوجب علينا جميعا أن نظهر تصميما ووحدة دائمين، وهذا يعني الوفاء بالتزاماتنا على نطاق واسع وفي أقصر وقت ممكن".

ودعا أوستن لرفع كميات الأسلحة والذخائر التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا، ورفع الإنتاج العسكري، لمصانع الأسلحة، لتلبية هذا الهدف.

ووفقا لتقارير البنتاغون، خصصت الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مساعدات عسكرية تجاوزت قيمتها الـ 32 مليار دولار.

المصدر: تاس