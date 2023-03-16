تركيا.. مواطنون يهاجمون عمدة مدينة شانلي أورفا (فيديو)

هاجم سكان مدينة شانلي أورفا التركية التي تدمرت نتيجة زلزال كهرمان مرعش، عمدة المدينة زينيل عابدين بيازغول، بعد أن تسبب الفيضان في مقتل 10 أشخاص نتيجة خلل في البناء.

واتهم المواطنون العمدة ببناء أبنية وطرقات غير سليمة، مما تسبب في فيضانات في المدينة ومقتل 10 أشخاص على الأقل، فيما تم العثور على عائلة كاملة مكونة من خمسة أفراد وهم غارقون في قبو منزلهم.

وهاجم المواطنون العمدة خلال تفقده إحدى المناطق المتضررة من الفيضانات ودعوه إلى الاستقالة من منصبه.