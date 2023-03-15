البيت الأبيض يكشف مصير حطام الطائرة المسيرة فوق البحر الأسود

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، بأن الولايات المتحدة لم تسترجع بعد حطام الطائرة المسيرة التي سقطت في البحر الأسود.

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جاء ذلك خلال مقابلة له مع شبكة CNN اليوم الأربعاء، حيث قال إن الولايات المتحدة لم تسترجع حطام الطائرة المسيرة، ومن غير المرجح أن تكون قادرة على القيام بذلك. وردا على سؤال بهذا الشأن رد كيربي: "لست متأكدا من إمكانية حصولنا عليه".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد زعمت بأن طائرة أمريكية مسيرة سقطت في البحر الأسود نتيجة ما أسمته "اعتراضا غير مهني لها من قبل مقاتلة روسية فوق البحر الأسود"، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة الأمريكية تحطمت نتيجة مناورة حادة أدت لفقدانها ارتفاعها وسقوطها، وشددت على أن الطائرتين اللتين حلقتا لاعتراضها لم تطلقا النار عليها، ولم تصطدم أي منهما بها.

المصدر: تاس