الكرملين يدحض مزاعم أوكرانية حول نقل العاصمة من موسكو إلى عمق روسيا

دحضت السلطات الروسية اليوم الأربعاء، مزاعم أوكرانية حول نقل العاصمة من موسكو إلى عمق البلاد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن هذه التصريحات حول وجود خطط مزعومة لنقل العاصمة الروسية إلى عمق البلاد، والتي تروج لها أوكرانيا، كاذبة ولا تتوافق مع الواقع بتاتا.

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وأضاف بيسكوف، في حديث لمراسل "نوفوستي" اليوم: "هذا كلام عار عن الصحة".

في وقت سابق، قال أليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، إنهم "يتحدثون في روسيا الآن عن نقل العاصمة إلى عمق روسيا، وهناك العديد من العمليات الأخرى جارية بالفعل".

المصدر: نوفوستي