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بلينكن في أديس أبابا للتصالح معها

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بلينكن في أديس أبابا للتصالح معها
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اجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الإثيوبي
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التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره الإثيوبي ديميكي ميكونين، خلال زيارته الرسمية لأديس أبابا، حيث تسعى الحكومتان لإصلاح العلاقات بعد الخلاف بشأن الحرب في تيغراي.

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وقال بلينكن للصحفيين بعد الاجتماع هناك الكثير الذي يتعين القيام به. ربما يكون أهم شيء هو تعميق السلام الذي ساد في الشمال"، بدوره، قال ديميكي "لدينا علاقات طويلة الأمد وحان الوقت لتنشيطها والمضي قدما".

وتعد زيارة بلينكن الأحدث في سلسلة زيارات لأفريقيا قام بها كبار المسؤولين الأمريكيين حيث تتطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز العلاقات مع القارة.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن، برئيس الوزراء أبي أحمد وقادة قوات تيغراي التي قاتلت الحكومة الفيدرالية في الحرب في المنطقة الشمالية، كما سيلتقي بالشركاء الإنسانيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني لمناقشة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المتضررة في إثيوبيا.

ومن المقرر أن يتوجه بلينكن الخميس إلى دولة النيجر الواقعة في غرب إفريقيا. 

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية+ وكالات

 

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