أنتوني بلينكن يزور إثيوبيا

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيزور إثيوبيا قريبا.

وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير ملس ألم، في الموجز صحفي عقده يوم الخميس بمقر الوزارة في أديس أبابا.

وقال المتحدث، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي لإثيوبيا ستخلق فرصة للارتقاء بالعلاقة بين البلدين إلى مستوى أعلى، مشيرا إلى زيارة الوزير أنتوني بلينكن ستكون أول زيارة إلى إثيوبيا.

وفقا للسفير ملس، "من المتوقع سيلتقي بلينكن أثناء تواجده بإثيوبيا بمسؤولين حكوميين كبار لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والتعاون الثنائي ومختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وخلال تصريحه أفاد بزيادة الجهود الدبلوماسية المبذولة من قبل الحكومة، حيث قال إن الارتباطات الدبلوماسية الأخيرة من قبل كبار المسؤولين الحكوميين تعتبر شهادات على التركيز الواجب الذي أعطته حكومة إثيوبيا لتعزيز اقتصاد.

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية