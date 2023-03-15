الجيش الروسي يعلن تدمير أسلحة أمريكية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مدافع هاوتزر وأنظمة مدفعية أمريكية الصنع إضافة إلى إسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8".

جاء ذلك ضمن تقرير وزارة الدفاع لسير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، حيث تابع التقرير بإصابة نيران المدفعية من مجموعة القوات "الغربية" مركز تجمع الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قرى غريانوفكا وستيبوفايا ونوفوسيلوفا وتيموفكا بمنطقة خاركوف على محور كوباينسك.

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وتابع تقرير الوزارة بأنه تم تصفية ما يصل إلى 70 جندي أوكراني، وتدمير مدرعة قتالية و3 شاحنات صغيرة وسيارتين ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" ومدافع هاوتزر D-20، وأخرى ذاتية الدفع من طراز Krab بولندية الصنع.

وفي محور كراسنوليمان أصابت العمليات النشطة للوحدات وطلعات الطائرات الهجومية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لمجموعة قوات "المركز" وحدات العدو في مناطق قرى تيرني وتورسكويه وغريغوروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك تشيرفونايا ديبروفا ونيفسكويه بجمهورية لوغانسك الشعبية.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في نفس المحور، تم تصفية أكثر من 235 جنديا أوكرانيا وتدمير مدرعتين قتاليتين، و4 شاحنات صغيرة، ومدفع هاوتزر D-20، وحاملتي مدفعية ذاتية من طراز "أكاتسيا" و"غفوزديكا"، إضافة إلى نظام مدفعي M777 أمريكي الصنع.

وفي اتجاه دونيتسك، وبفضل الأعمال النشطة للوحدات والضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة قوات "الجنوب"، فقد العدو ما يصل إلى 160 جندي أوكراني وتم تدمير دبابة وعربة قتال مشاة ومدرعتين قتاليتين و4 مركبات.

إضافة إلى ذلك تم تدمير قاعدة مدفعية "أكاتسيا" ذاتية الدفع، ومدافع هاوتزر D-20، وراجمتي "غراد" و"أوراغان"، إضافة إلى نظام مدفعي M777 ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع Paladin M109 أمريكية الصنع.

كذلك تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق داتشنويه وغاليتسينوفكا ونوفوسيلوفكا بيرفويه بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، قصفت الطائرات العملياتية والتكتيكية ونيران المدفعية من مجموعة "الشرق" العدو في مناطق قرى أوغليدار وبريتشستوفا بجمهورية دونيتسك الشعبية وشرباكي بمنطقة زابوروجيه.

إضافة إلى ذلك، تم تدمير مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية نوفودانيلوفا بمنطقة زابوروجيه، حيث بلغت خسائر العدو في هذه المناطق 75 جنديا و3 مدرعات قتالية و4 شاحنات صغيرة وقاعدة مدفعية ذاتية الدفاع من طراز "أكاتسيا".

في مناطق قرى أوكرانسك ونوفودميتروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية تم الكشف عن مواقع وتدمير 3 محطات رادار لأنظمة الدفاع الجوي "إس-300" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

كذلك أسقطت طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية مروحية من طراز "إم-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية أوسبينوفكا بمنطقة زابوروجيه.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 15 صاروخا من راجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس"، ودمرت 7 طائرات مسيرة.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

401 طائرة

221 مروحية

3425 طائرة بدون طيار

412 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

8303 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

1059 راجمة صواريخ متعددة

4363 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

8953 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: RT