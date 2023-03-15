بولندا.. مجهولون يرجمون وزير الدفاع بالحجارة!

تعرض مكتب وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك، في مدينة ليجونوفو بالقرب من العاصمة وارسو، للرشق الحجارة من قبل مجهولين.

وأفاد المتحدث باسم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا، رافال بوشنيك، بتعرض مكتب وزير الدفاع البولندي نائب وزير الدفاع، ماريوش بلاشتشاك، في بولندا، للرجم بالحجارة.

وكتب بوشنيك عبر "تويتر"، قائلا: "تعرض مكتب وزير الدفاع الألماني، ماريوش بلاشتشاك، في مدينة ليجونوفو بالقرب من العاصمة وارسو، للرشق بما لا يقل عن 3 حجارة من قبل مجهولين، ما أسفر عن تحطم النوافذ".

Gdy nie mają argumentów merytorycznych, stosują argument siły i agresji... Opozycjo, przestań jątrzyć❗️ Dzisiaj co najmniej trzy kamienie z rąk nieznanych sprawców poleciały na szybę biura poselskiego wicepremiera @mblaszczak@MON_GOV_PL w #Legionowo. ❌️STOP agresji!❌️ pic.twitter.com/p8sYldU38G — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) March 14, 2023

وألقى المتحدث باسم حزب القانون والعدالة، باللوم، حول رشق مكتب بلاشتشاك بالحجارة على المعارضة البولندية، داعيا إياها إلى وقف التصعيد، قائلا: "عندما لا تكون هنالك حجج موضوعية لموضوع ما، يتم استبدلها بسياسة القوة، "أيتها المعارضة، أوقفي التصعيد".

ومن جانبها أفادت شرطة مدينة ليغونوفو، بأن مكتب وزير الدفاع كان فارغا لحظة وقوع الحادث، وأن أحدا لم يصب بأذى.

المصدر: نوفوستي