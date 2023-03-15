شمخاني يزور الإمارات الخميس

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، بأن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، سيزور دولة الإمارات يوم غد الخميس.

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ولفتت الوكالة إلى أن شمخاني سيصل إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، الخميس 16 مارس الجاري، ردا على زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان إلى طهران وبدعوة رسمية منه.

وخلال هذه الزيارة، سيلتقي شمخاني، بنظيره الإماراتي، وكبار المسؤولين في هذا البلد لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وسيرافقه في هذه الزيارة، وفد كبير من المسؤولين الاقتصاديين والمصرفيين والأمنيين الإيرانيين.

يأتي ذلك عقب أيام على إعلان إيران والمملكة العربية السعودية استعادة العلاقات بوساطة صينية بين البلدين بعد 7 سنوات من القطيعة، وعزمهما إعادة فتح السفارات المتبادلة في مهلة أقصاها شهران.

المصدر: مهر