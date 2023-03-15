صحيفة أمريكية: مصطلح "مجموعة موالية لأوكرانيا" ينسحب أيضا على المخابرات الأمريكية

قالت صحيفة "إنترسبت" الأمريكية إن النسخة التي تقول إن التفجيرات التي استهدفت أنابيب السيل الشمالي نظمتها "مجموعة موالية لأوكرانيا" هي محاولة أمريكية مفضوحة لإخفاء الرواية الحقيقية.

وأوضح كاتب المقال الذي نشرته الصحيفة أن مصطلح "مجموعة موالية لأوكرانيا" غامض للغاية، بحيث يمكن سحبه أيضا على ضباط المخابرات والجيش الأمريكيين السابقين.

ووفقا للصحيفة فإنه بالإضافة إلى ذلك، هناك سوابق بالفعل، حيث سعت الولايات المتحدة في أكثر من مرة إلى إلصاق عمليات تورطت فيها بأطراف وبكيانات أجنبية.

ولم يستبعد كاتب المقال أن تكون الإدارة الأمريكية قد أبلغت أعضاء الكونغرس عن الانفجار، لمساعدتها في المغالطة واخفاء حقيقة ما وقع.

وأضاف أنه لا توجد في الولايات المتحدة قوانين تمنع الحكومة الأمريكية من التضليل ونشر تفسيرات كاذبة للتستر على العمليات السرية.

وفي هذا السياق نقلت الصحيفة عن أحد الموظفين في الإدارة الأمريكية لم تذكر هويته، قوله: "في العمليات العسكرية، يُعرف هذا بـ" التستر والارباك "، وهو عندما يتعين عليك، لأغراض أمنية، تقديم شيء ما بطريقة مخالفة تماما للواقع"، وذلك بهدف الإرباك والمغالطة للتستر على الحقيقة.

وصرحت القيادة الروسية في أكثر من مناسبة بأن التقارير عن ضلوع أوكرانيين في تفجير أنابيب "السيل الشمالي" للغاز الروسي إلى أوروبا "هراء مطلق".

وتتهم موسكو الدول الغربية بالوقوف وراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف أنابيب نقل الغاز، وأشارت إلى أنه "من الناحية النظرية، فإن الولايات المتحدة لها مصلحة في مثل هذه الحوادث لتوريد غازها المسال".

المصدر: وكالات