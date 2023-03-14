بوتين: التقارير عن ضلوع أوكرانيين في تفجير "السيل الشمالي" هراء

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقارير عن ضلوع أوكرانيين في تفجير أنابيب "السيل الشمالي" للغاز الروسي إلى أوروبا، بأنها "هراء مطلق".

وقال بوتين في حديث لقناة "روسيا 1": "أنا على قناعة بأن هذا هراء مطلق. ولا يمكن تنفيذ مثل هذا التفجير بمثل هذه القوة وبهذا العمق، إلا لخبراء مدعومين من قبل الدولة التي تمتلك التكنولوجيات المعينة".

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وردا على سؤال، هل يمكن الافتراض بأن الدول الغربية هي من يقف وراء التفجيرات، قال بوتين: "طبعا!".

وأشار إلى أنه "من الناحية النظرية، الولايات المتحدة لها مصلحة في مثل هذه الحوادث لتوريد غازها المسال".

يذكر أن بعض وسائل الإعلام الغربية نشرت تقارير، تحدثت عن وقوف "جماعة موالية لأوكرانيا" وراء تفجيرات أنابيب "السيل الشمالي" في سبتمبر الماضي.

المصدر: وكالات