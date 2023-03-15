كيربي: اعتمدنا إجراءات لمنع وقوع حطام MQ-9 Reaper في أيد غريبة

قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي إن بلاده اتخذت التدابير اللازمة لمنع سقوط حطام دروناتها الجوية من طراز MQ-9 في أيد غريبة.

وأضاف كيربي، معلقا على إمكانية وصول روسيا إلى حطام هذه الدرونات في البحر الأسود: "بدون الدخول في التفاصيل، يمكنني القول إننا اعتمدنا تدابير لحماية أسلحتنا وتحديدا هذه الطائرة بدون طيار.

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وتابع كيربي في حديث لقناة "سي إن إن" أمس الثلاثاء: "بالطبع، لا نريد أن يقع حطام هذه الأجهزة الطائرة في أيد غريبة".

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قبل ذلك، لم يحدد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر ما إذا كانت الولايات المتحدة، تعتزم محاولة رفع حطام هذا الدرون الجوي من قاع البحر الأسود، وفقط أشار إلى أن الجانب الروسي لم يحصل بعد على شظايا هذه الطائرة بدون طيار.

في وقت سابق، أكدت الدفاع الروسية، سقوط مسيّرة أمريكية من طراز MQ-9 Reaper كانت متجهة نحو أجواء القرم في البحر الأسود وتحطمها بعد فقدانها ارتفاعها، وأن مقاتلتين روسيتين أقلعتا لاعتراضها ولم تسقطاها.

ويشار إلى أن MQ-9 Reaper هي طائرة استطلاع ضاربة بدون طيار من تصميم وتطوير شركة General Atomics Aeronautical Systems. وهي مجهزة بمحرك توربيني يسمح لها بالوصول إلى سرعات تزيد عن 400 كلم/ ساعة. الحد الأقصى لمدة لتحليقها بدون توقف 24 ساعة. وهي قادرة على حمل صواريخ "جو – أرض" و"جو – جو"، وكذلك القنابل الموجهة بالليزر.

المصدر: تاس