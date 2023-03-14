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الجيش الأمريكي يعلن "صدم مقاتلة "سو-27" روسية مسيّرة أمريكية"

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الجيش الأمريكي يعلن
Globallookpress Staff Sgt. Jason Grabiec
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أعلنت قيادة القوات الأمريكية في أوروبا "صدم مقاتلة روسية "سو-27" طائرة أمريكية بدون طيار MQ-9 خلال اعتراضها فوق البحر الأسود"، مما أدى إلى تحطم المسيّرة الأمريكية.

وقالت القيادة في بيانها: "في حوالي الساعة 7:03 صباحا بتوقيت وسط أوروبا، استهدفت إحدى الطائرات الروسية من طراز "سو-27" طائرة بدون طيار MQ-9 أمريكية"، فوق البحر الأسود، وأن الطائرة الأمريكية سقطت في المياه الدولية .

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وزعمت أنه قبل ذلك بوقت قصير، أجرت المقاتلة الروسية مناورات "غير آمنة".

وأضافت أن المسيرة الأمريكية كانت تجري تحليقا روتينيا فوق المياه الدولية في البحر الأسود، وأن الحادث "خسارة تامة".

وقال البيت الأبيض إنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن، على الحادث وأن وزارة الخارجية تعتزم إجراء اتصالات مع روسيا لبحث الحادث.

المصدر: نوفوستي

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