أ ف ب: تعرض مسيرة أمريكية الصنع لحادث فوق البحر الأسود

قالت وكالة "أ ف ب" نقلا عن مصادر عسكرية غربية مساء يوم الثلاثاء، إن طائرة مسيرة أمريكية من طراز "ريبر" تعرضت لحادث فوق البحر الأسود، وهي منطقة نشاط عسكري مكثف للناتو.

وقال أحد المصادر التي اتصلت بها وكالة "فرانس برس": "حدث شيء لكن ليس لدينا تأكيد على إسقاط الطائرة المسيرة"، مضيفا أن التحقيق جار.

ولم تذكر المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية المعلومات، الدولة التي تشغل الطائرة بدون طيار، والتي تستخدمها الولايات المتحدة على نطاق واسع وكذلك العديد من حلفائها في الناتو.

المصدر: أ ف ب