قتيلان في تحطم هليكوبتر شرق سيئول
يونهاب
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قتل شخصان إثر تحطم طائرة مدنية في قرية يونغول الشرقية الصغيرة، على بعد 138 كيلومترا شرق العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، اليوم الأربعاء، وفقا لسلطات الإطفاء المحلية والشرطة.
وتحطمت الطائرة عند الساعة 7:46 صباح اليوم بالتوقيت المحلي.
وأعلن عن وفاة الضحايا وهما الطيار 65 عاما، ومسؤول بشركة شحن 51 عاما، في مستشفى قريب.
وتشتبه الشرطة في أن الطائرة التي كانت تنقل أسلاكا كهربائية لبناء برج كهرباء، ربما لامست خط نقل كهربائي ما تسبب في الحادث.
المصدر: يونهاب