إخماد حريق بعد 21 ساعة من اندلاعه بحديقة وطنية في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية إخماد حريق الغابات الرئيسي بحديقة ماونت جيري الوطنية جنوب البلاد يوم الأحد، بعد 21 ساعة على اندلاعه.

وأضافت السلطات أن ألسنة اللهب أتت على أكثر من 900 ألف هكتار من الغابات.

كما أفادت بأن رجل إطفاء لقي حتفه أثناء محاولته إخماد الحريق الذي اندلع في بلدة هادونغ الجبلية 286 كيلومترا جنوب سيئول.

وذكرت أن رجل الإطفاء نُقل إلى مستشفى قريب لكنه توفي فيما بعد.

وكان الحريق قد امتد إلى مناطق قريبة قبل إخماد النيران الرئيسية ظهر يوم الأحد.

وقالت هيئة الغابات الكورية إن 75 ساكنا أجبروا على إخلاء منازلهم، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أخرى.

وأكدت في السياق أن السلطات تعمل على إخماد الحرائق المتبقية وتخطط لإجراء تحقيق لمعرفة سببها.

المصدر: "يونهاب"