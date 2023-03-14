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زيلينسكي يعلن تعزيز دفاعات أرتيوموفسك

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زيلينسكي يعلن تعزيز دفاعات أرتيوموفسك
AP Efrem Lukatsky
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أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه عقد اجتماعا مع القادة العسكريين بحث فيه العمليات الاستراتيجية لقوات كييف في جزيرة خورتيتسيا بمقاطعة زابوروجيه، وأرتيوموفسك (باخموت).

وأكد أن هناك موقفا واضحا من الجميع لتعزيز هذا الاتجاه، وأشار إلى أنه تم بحث مسألة تسليم الأسلحة والذخيرة بوتيرة عالية.

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وكان فاليري زالوجني، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، أعلن أمس الثلاثاء، أن الدفاع عن وأرتيوموفسك له "أهمية استراتيجية قصوى في الحفاظ على خط المواجهة من قبل القوات الأوكرانية".

وقال مؤسس قوات "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين، في وقت سابق إن قوات كييف تستعد لشن هجوم مضاد في مدينة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك، على أمل فك حصار القوات الروسية عنها.

المصدر: نوفوستي

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