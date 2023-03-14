بعد عملية التفجير "غير العادية".. اجتماع أمني لتقييم الوضع في إسرائيل

أجرى وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، وعدد من مسؤولي الجيش والاستخبارات تقييما خاصا بعد يوم من تفجير العبوة الناسفة "غير العادي" على مفترق مجيدو شمال إسرائيل.

وحول العملية التي أسفرت عن إصابة شاب من قرية سالم (21 عاما) بصورة خطيرة، عقد غالانت اجتماعا تقييميا مع رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، ورئيس قسم العمليات الجنرال عوديد بسيوك، ورئيس قسم الاستخبارات العسكرية الجنرال أهارون حليوة ومسؤولين آخرين في جهاز الأمن.

وحسب القناة الإسرائيلية 13 استعرض المسؤولون أمام الوزير غالانت معطيات أولية من التحقيقات حول الأحداث، "وأمر وزير الأمن مواصلة الجهود لضمان حياة عادية لمواطني إسرائيل" ولا زالت تحقيقات القضية تحت حظر النشر.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء نشرت وسائل إعلام فلسطينية توثيقا من الدقائق بعد الانفجار في شارع 65 قرب مفترق مجيدو شمالي إسرائيل أمس، والذي أسفر عن إصابة شخص من قرية سالم المجاورة بصورة خطيرة ويظهر في الفيديو الشظايا التي أصابت المركبة.

ويعاني المصاب من قرية سالم بشظايا في كل أنحاء جسده ورأسه، وهو مخدر ومرتبط بأجهزة تنفس.

المصدر: "I24news"