إسرائيل.. تحذيرات من دمار كبير إن وقع زلزال في الأشهر المقبلة

حذر"مراقب الدولة" في إسرائيل، ماتنياهو إنجلمان، من عدم قدرة الحكومة والسلطات المحلية على الاستعداد لزلزال قوي من المرجح أن يضرب المنطقة في الأشهر المقبلة.

وأوضح في التقرير أنه، على الرغم من التحذيرات السابقة، فإن وزارة الإعمار والإسكان لم تكمل دمج 1124 مبنى تتطلب تدخلا فوريا على وجه التحديد في المدن الأكثر تعرضا لخطر الضرر من الزلزال.

ويمثل هذا الرقم 93%‎ من المباني التي سبق الإشارة إليها في الماضي على أنها "مباني من المحتمل أن تنهار".

وأشار إنجلمان إلى أن " إسرائيل تقع بالقرب من الشق السوري الإفريقي، وبالتالي فإن خطر حدوث زلزال شديد الشدة يزداد كل عام".

وقال: "هناك احتمال كبير أن يحدث زلزال قوي خلال السنوات الخمسين المقبلة في المنطقة الواقعة بين جنوب لبنان وجنوب البحر الميت".

كما دعا الحكومة للعمل بسرعة، "نظرا لموارد الميزانية الكبيرة اللازمة لتعزيز المباني والبنية التحتية في البلدات البعيدة، ومعظمها ذات وضع اجتماعي واقتصادي متدني، فإن التزام جميع الأطراف المهنية والتخصيص المناسب للموارد ضروري".

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المصدر: وكالات