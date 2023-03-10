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الصحة الفلسطينية: مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

الصحة الفلسطينية: مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي
Legion-Media
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، مقتل الفتى أمير مأمون عودة البالغ 16 عاما، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في قلقيلية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر محلية بأن وزارة الصحة، أكدت إصابة الفتى عودة بجروح حرجة برصاص الجيش الإسرائيلي الحي في الصدر، خلال مواجهات اندلعت بالقرب من الحاجز العسكري المقام على مدخل قلقيلية الشمالي.

وذكرت الوكالة أن "جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمعدني صوب المواطنين، ما أدى لإصابة الفتى عودة بالرصاص الحي بالصدر، نقل على إثرها إلى مستشفى قلقيلية الحكومي حيث وصفت إصابته بالحرجة، وأعلن الأطباء عن استشهاده، فيما جرى علاج إصابة أخرى بالرصاص المعدني ميدانيا".

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المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"

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