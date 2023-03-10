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هل اقترب انهيار إسرائيل مع تمسك نتنياهو بالتعديلات القضائية؟

أخبار العالم

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مع تصاعد الاحتجاجات في إسرائيل رفضا لخطة الحكومة لتقليص صلاحيات القضاء، وصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ما يحدث بأنه كارثة حقيقية

وحذر من انهيار إسرائيل مع توجه الوضع إلى نقطة اللاعودة حسب وصفه، بهذا السياق دعا هيرتسوغ إلى ضرورة التخلي عن التعديلات القضائية المقترحة من الحكومة.
في الأثناء أقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قائد شرطة تل أبيب لفشله في التعامل مع المظاهرات فيما أعلن سلاح الجو الإسرائيلي من جانبه إقالة ضابط كبير بالاحتياط بسبب مشاركته في قيادة الاحتجاجات المناهضة لمشروع تعديل النظام القضائي.
فما هي خيارات نتانياهو للتعاطي مع الاحتجاجات؟ وهل يشكل الشرخ بين القوى السياسية تهديدا وجوديا لإسرائيل؟

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