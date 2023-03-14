البيت الأبيض يصدر بيانا عن عقد صفقة كبرى مع السعودية

أعرب البيت الأبيض عن سعادته من أن شركة بوينغ تمكنت أخيرا من إبرام صفقات مع السعودية لبيع طائرات بمليارات الدولارات بعد سنوات من المناقشات والمفاوضات المكثفة خلال الأشهر الأخيرة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، نيد برايس، في بيان بشأن شراء السعودية لطائرات بوينغ: "في الشهر الماضي، أكملت بوينغ ثاني أكبر صفقة تجارية لها في التاريخ لأكثر من 200 طائرة لدعم التوسع في الأسطول التجاري لشركة طيران الهند. اليوم، أكملت بوينج صفقتين مع المملكة العربية السعودية لتصنيع ما يصل إلى 121 طائرة بوينج 787 دريملاينر مزودة بمحركات جنرال إلكتريك الأكثر تقدمً GEnex".

إقرأ المزيد

وأضاف البيان: "هذه الصفقات التاريخية مع المملكة العربية السعودية - واحدة لترسيخ شركة طيران جديدة والأخرى لتوسيع أسطول موجود - تقدر قيمتها بحوالي 37 مليار دولار".

وأكد البيت الأبيض أنه "في غضون أسابيع، أنهت بوينغ اثنتين من أكبر معاملاتها في تاريخ الشركة. ستدعم هذه الصفقات معا أكثر من مليون وظيفة أمريكية في سلسلة توريد الطيران عبر 44 ولاية. تدعم أحدث الصفقات مع المملكة العربية السعودية وحدها أكثر من 140 ألف وظيفة أمريكية ، وكثير منها لا يتطلب شهادة جامعية لمدة أربع سنوات".

وأعرب المتحدث باسم البيت الأبيض عن سعادة واشنطن من "أن بوينغ تمكنت أخيرا من إبرام هذه الصفقات مع المملكة العربية السعودية بعد سنوات من المناقشات والمفاوضات المكثفة خلال الأشهر الأخيرة".

وأشار إلى أن إعلان اليوم "يضمن قيام بوينغ وجنرال إلكتريك بترسيخ خطوط الطيران الدولية الجديدة في المملكة العربية السعودية إلى جانب دعم إنشاء مطار دولي جديد. هذه الشراكة هي علامة بارزة أخرى في ثمانية عقود من التعاون بين المملكة العربية السعودية والصناعة الأمريكية. تتطلع إدارتنا إلى العمل مع المملكة العربية السعودية وجميع الشركاء في الشرق الأوسط لدعم منطقة أكثر ازدهارا وأمانا وتكاملا".

المصدر: RT