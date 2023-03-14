بيع الأرز المصري في السعودية يثير جدلا واسعا في مصر

أثيرت حالة من الجدل في مصر خلال الساعات الماضية، بعد تداول منشور حول بيع أرز الأهرام المصري في محلات كارفور بالسعودية بسعر أقل من سعر بيعه في مصر.

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وقال نشطاء: "أرز مصري يباع في السعودية مقابل 13 ريال لكل 5 كيلو يعني الكيلو بـ21 ونص، وده بعد ما الأرز سافر وأتغرب ودفع جمارك ورسوم ونقل وشيل وحط وعمالة وضريبه لكن هنا في مصر بيبدأ من 25 و26 جنيه ومش متوفر طيب حد يسافر السعودية يستورد شوية من رزنا وييجي".

وقال ناشط آخر: "دا رز الأهرام سعره بالسعودية الـ5 كيلو بـ19.95 ريال يعني الكيلو بـ3.99 ريال نضربها ب8.24 جنيه يعني الكيلو بالسعودية ب32 جنيه مصري يا كدابين، ايضا في أرز مصري اسمه صنوايت دخلت عالنت وبحثت لاقيت الرز بكارفور مصري بالسعودية الكيلو 7.49 ريال نضربها في 8.24 تساوي 61 جنيه يعني وأنا شاري كيلو بـ24 جنيه بمصر يعني أقل من السعودي 3 مرات".

وتسبب الأرز المصري في حالة من الاحتدام بين المصريين، حيث أكد البعض أن الأرز المصري من السلع التي تم حظر تصديرها للخارج بقرار من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات باعتباره من السلع الاستراتيجية.

المصدر: RT