بكين تعرض على مصر زراعة الأرز الصيني في الصحراء

قال السفير الصيني في القاهرة، لياو ليتشانج، إن بلاده تسعى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية مع مصر خلال 2023، لتشكيل قوة اقتصادية رئيسية في المنطقة.

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جاء ذلك خلال اجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين مع سفير الصين في القاهرة لياو ليتشانج، لمناقشة تعزيز الاستثمارات المشتركة بين مصر والصين.

وأوضح السفير الصيني، أن بلاده مستعدة للتعاون مع مصر في صناعة السيارات وزراعة الأرز الصيني الذي يتحمل الجفاف في الصحراء الغربية، وهي خطة تم طرحها خلال لقاء وزير الزراعة السيد القصير منذ أيام.

وأضاف ليتشانج، أن رئيس الصين تشي جين بينج، الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، يسعى لتعزيز العلاقات مع دول الشرق الأوسط.

وأوضح سفير الصين في القاهرة، أن عدد سكان الصين يصل إلى 1.4 مليار دولار وهي سوق ضخمة وأكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، والصين توفر فرصا جيدة للاستثمار وستواصل حماية النظام الاقتصادي العالمي ودعم الرخاء للدول الشركاء.

المصدر: المصري اليوم