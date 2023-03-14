باكستان.. مواجهات بين أنصار عمران خان والشرطة في محاولة اعتقاله (فيديو)

اندلعت اشتباكات عنيفة بين أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، وطواقم الشرطة، خلال محاولتهم اعتقاله، عقب صدور مذكرة توقيف بحقه أمس، بتهمة بيعه هدايا الزعماء المقدمة له.

وأظهر مقطع فيديو متداول، استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع، ضد أنصار عمران خان، خلال احتجاجهم على قرار اعتقاله، ومحاولتهم الحيلولة دون ذلك.

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الجزئية في العاصمة الباكستانية مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الباكستاني السابق ورئيس حزب حركة العدالة المعارض عمران خان بتهمة التهديد واستخدام "ألفاظ بذيئة" ضد قاضية وضباط شرطة.

وأشارت المحكمة التي أصدرت أمر الاعتقال، إلى أن خان تغيب الأسبوع الماضي، عن جلسة استماع تتعلق بتهمة بيع هدايا حكومية وإخفاء أصوله، تقدر قيمتها بـ 630 ألف دولار.

المصدر: RT