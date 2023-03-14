قوات "أحمد" توجه رسالة خاصة إلى فكتوريا نولاند

دعا قائد قوات "أحمد" الشيشانية، أبتي علاء الدينوف، ممثلي نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، للتوجه إلى خطوط التماس في دونباس، للتحقق من مدى كفاءة الجنود الشيشانيين هناك.

وأضاف علاء الدينوف في مقابلة مع قناة "روسيا 1"،: "العدو نفسه يتحدث عن مدى كفاءة قواتنا، وأعتقد أن على نولاند أن ترسل ممثليها إلى خطوط التماس ليرافقونا، حتى يروا بأعينهم كيف تستعيد القوات الشيشانية المناطق الأوكرانية المحصنة يوميا".

جاء ذلك ردا على المعلومات التي نشرها معهد دراسة الحرب، الذي يديره أحد أقارب نولاند، والذي يزعم أن الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، كان متوترا خلال لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لأن "المقاتلين الشيشان ليس لديهم ما يتفاخرون به في الجبهة".

وأردف علاء الدينوف قائلا: "أن الرئيس الشيشاني لديه ما يتحدث عنه ويفخر به، فالقوات التي تتحرك في دونباس تحت قيادته، تحقق إنجازات كبيرة، وهي واحدة من أكثر الوحدات العسكرية جاهزية للقتال"، منوها بأنه لا يرغب في التقليل من ميزات الوحدات القتالية الأخرى.

وتابع: "إذا كانت الولايات المتحدة ترى الأمور بهذه البساطة مع وحداتنا، فأقترح عليهم أن يرافقونا في الجبهة، وأود أن ألفت انتباهكم إلى أنه بالرغم من حجم الوسائل التي دفعت بها القوات الأوكرانية بدعم أمريكي من واشنطن والغرب، لاستعادة المناطق التي سيطرنا عليها، فهم لم يتمكنوا من استعادة شبر واحد منها، وأنه تم تدمير جميع الوحدات الأوكرانية هناك".

وأكد علاء الدينوف، أن خسائر القوات الأوكرانية أكبر بكثير من الخسائر الشيشانية، بعس ما يحاولون الترويج له.

المصدر: نوفوستي