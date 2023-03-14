صرح الضابط في الجيش الأوكراني، فاليري بروزاباس، بأن كييف عاجزة عن شن هجمات جدية في دونباس، بسبب النقص في الجنود والعتاد، وأن الأوضاع على الجبهة الأوكرانية تنحدر نحو الأسوأ بسرعة.

وأوضح الضابط لقناة espreso.tv الأوكرانية، قائلا: "مما أراه في منطقة دونيتسك، فإن القوات الأوكرانية لا يمكنها تحمل تبعات شنها لهجوم قوي في دونباس، وأن الأعمال الهجومية من قبل قوات كييف قد وصلت إلى طريق عملياتي مسدود".

وأضاف، أن النشاط الكبير للقوات الروسية في المنطقة، والانتصارات التي تحققها في محاور سوليدار وأرتيموفسك، وضعت القوات الأوكراني تحت ضغط كبير.

وعلى صعيد آخر، دعا القائد العام للجيش الأوكراني، فاليري زالوجني، القوات الأوكرانية يوم الاثنين، لمواصلة الدفاع، وتعزيز المواقع الأوكرانية في أرتيمويفسك.

وأشار مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية بالنيابة، يان غاغين، إلى أن القوات الأوكرانية خسرت عشرات الآلاف من جنودها في سوليدار وأرتيموفسك، وبالتالي فهي غير قادرة على شن هجوم مضاد في أي من خطوط التماس.

وفي بداية مارس الجاري، قال مؤسس مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، إن مقاتلي المجموعة حاصروا أرتيوموفسك عمليا، وأعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، عن ذلك يوم أمس الاثنين.

المصدر: نوفوستي