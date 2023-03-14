بيسكوف يقارن الاتصالات مع واشنطن في عهد بايدن وترامب ويعلق على احتمال لقاء بوتين مع الأخير

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الثلاثاء، إن الاتصالات بين موسكو وواشنطن كانت أكثر كثافة خلال عهد دونالد ترامب، أما الآن فالعلاقات في أدنى مستوياتها.

وأشار ممثل الكرملين، إلى أنه لا توجد في الوقت الحالي أي اتصالات بين الدولتين على أعلى مستوى.

وأضاف بيسكوف: "كما تعلمون لا توجد بشكل عام اتصالات مع واشنطن على أعلى مستوى الآن، وهناك العديد من القنوات الفنية للتواصل. طبعا العلاقة، في الوقت الحالي في أدنى مستوياتها. خلال فترة ترامب، كان التواصل أكثر كثافة، وإن لم يكن خاليا من المشاكل. دعونا نرى ما سيحدث لاحقا".

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في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن حجم المساعدة لأوكرانيا، في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، سيرتبط بنتائج اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من جانبه شدد بيسكوف، خلال رده على سؤال حول احتمال عقد لقاء يجمع بوتين وترامب، على أنه لم يتم حتى الآن أي حديث ولم يتم طرح أي مبادرات جدية مفصلة بخصوص عقد لقاء محتمل بين الرئيس بوتين والرئيس الأمريكي السابق ترامب.

المصدر: نوفوستي