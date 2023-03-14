المقاتل جيف مونسون: سأسلم جواز سفري الأمريكي في كازاخستان

أعلن المقاتل جيف مونسون، اليوم الثلاثاء، أنه سيسلم جواز سفره الأمريكي في السفارة الأمريكية في كازاخستان.

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وقال مونسون في حديث لوكالة "تاس": "لا تقبل السفارة الأمريكية في موسكو الزوار، لذلك يجب علي أن أتوجه إلى كازاخستان. وهناك في السفارة سأسلم الوثائق وجواز السفر الأمريكي. لا يمكنني بعد الآن تمثيل هذا البلد والذهاب إلى هناك".

وأعلن مونسون، سابقا، أنه سيتخلى عن الجنسية الأمريكية بسبب سياسة واشنطن.

وفي عام 2018 حصل مونسون على جواز سفر روسي، وفيما بعد تم انتخابه في مجلس النواب في منطقة مدينة كراسنوغورسك الروسية.

ولد مقاتل فنون القتال المختلطة جيف مونسون (52 عاما) في الولايات المتحدة، وشارك هناك في العديد من المباريات الرياضية وأقام عدة مباريات في بطولة القتال النهائي (UFC). وحقق مونسون 60 فوزا و26 خسارة وتعادلا واحدا في فنون القتال المختلطة، في حين تم إعلان بطلان قتال واحد.

المصدر: تاس