رفضا لسياسة واشنطن.. المقاتل مونسون يتخلى عن الجنسية الأمريكية

أعلن المقاتل السابق لرياضة الفنون القتالية المختلطة "MMA"، جيف مونسون، الحاصل على الجنسية الروسية، اليوم الخميس، أنه بصدد التخلي عن جنسيته الأمريكية بسبب رفضه سياسة واشنطن.

وقال مونسون: "أنا بصدد التخلي عن الجنسية الأمريكية. في الربيع سيكون لدي جواز السفر الروسي فقط. أنا لا أتفق مع سياسة الولايات المتحدة، هم يتدخلون في شؤون الدول الأخرى، ويعاني الناس بسببهم. نعم، لدي أطفال في الولايات المتحدة، لكني أحب روسيا، والشعب الروسي".

وأضاف المقاتل: "يعجبني كل شيء هنا، وأريد أن يبقى لدي جواز سفري الروسي فقط".

حصل المقاتل الأمريكي على الجنسية الروسية في عام 2018، وأصبح نائبا في مجلس مدينة كراسنوغورسك بمقاطعة موسكو.

جيف مونسون يبلغ من العمر 52 عاما، ولد في الولايات المتحدة الأمريكية، وشارك في هذا البلد في أنواع مختلفة من الرياضات القتالية والاتحادات، بما في ذلك العديد من النزالات ضمن اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة.

وحقق مونسون خلال مسيرته الاحترافية 61 فوزا مقابل 27 هزيمة وتعادلين.

المصدر: وكالة تاس