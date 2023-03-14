الداخلية البيلاروسية: المرتزقة المدربون في الغرب قد يستخدمون في زعزعة استقرار البلاد

صرح رئيس المديرية الرئيسية لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد بوزارة الداخلية البيلاروسية أندريه أنانينكو بأن المرتزقة المدربين في الغرب قد يستخدمون لزعزعة استقرار البلاد.

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جاء ذلك في منشور له بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام" اليوم الثلاثاء، حيث تابع بأن وكالات إنفاذ القانون في بيلاروس تدرك خطط المتطرفين في الخارج لزعزعة استقرار الوضع في البلاد، بما في ذلك بمساعدة المرتزقة المدربين في الغرب من أعضاء المنظمات المتطرفة والإرهابية مثل "فوج كالينوفسكي" وغيره من التشكيلات المسلحة الأخرى الموجودة في الخارج.

وبحسب أنانينكو، فإنه في بيلاروس لا يزال هناك لدى المسلحين "صلات وفي بعض الحالات أقارب ومعارف، يشكلون خلايا نائمة لتسهيل النشاط الإجرامي وتجنيد المواطنين للمشاركة في العمليات المسلحة على أراضي أوكرانيا".

وتابع أنانينكو أنه منذ بداية عام 2022 تمت محاكمة 11 شخصا لمحاولتهم مغادرة بيلاروس للانضمام إلى الجماعات شبه العسكرية كمرتزقة. ووفقا له، كان هناك، حتى وقت قريب، حوالي 200 عضو تم التعرف عليهم من "فوج كالينوفسكي" نفسه. وتابع: "من المعروف أن أكثر من 20 شخصا قتلوا خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فيما يصل عدد الجرحى والمفقودين إلى العشرات، وهناك سجناء وفارون من الخدمة".

ولفت أنانينكو الانتباه إلى حقيقة أن صلات المرتزقة البيلاروسيين الذين يقاتلون كجزء من التشكيلات المسلحة غير الشرعية على أراضي أوكرانيا قد تم رصدها وقد عملت بشكل منهجي على أنشطة تخريبية داخل البلاد ومساعدة المبادرات المتطرفة الأجنبية.

المصدر: تاس