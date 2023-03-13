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العثور على جثة مهاجر بالقرب من الحدود البيلاروسية – اللاتفية

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العثور على جثة مهاجر بالقرب من الحدود البيلاروسية – اللاتفية
Sputnik
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أفادت هيئة حرس الحدود في بيلاروس، بأنه تم العثور على جثة مهاجر بالقرب من الحدود مع لاتفيا.

وجاء في بيان صدر عن الهيئة: "في مكان ليس بالبعيد عن الحدود مع لاتفيا- في منطقة براسلاف، عثر عناصر حرس الحدود البيلاروسي على جثة متجمدة لأحد اللاجئين. ولم يتم العثور على أي متاع شخصي أو أوراق ثبوتية مع الجثة".

وأشارت الهيئة، إلى أن مجموعة تحر وتحقيق ميدانية تعمل حاليا في مكان الحادث. وصدر أمر بإجراء فحص طبي شرعي لتحديد السبب الدقيق للوفاة.

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وأضافت الهيئة في بيانها: "ستقوم اللجنة بالتحقيق من جميع ملابسات الحادث أثناء عملها".

في وقت سابق، ذكر حرس الحدود البيلاروسي، أنه سجل عدة حالات طرد قسري من بولندا إلى الأراضي البيلاروسية لما مجموعه سبعة عشر مهاجرا على مدار أسبوع.

بشكل إجمالي، تم منذ بداية العام تسجيل 22 محاولة من قبل العسكريين البولنديين لطرد الأجانب إلى أراضي بيلاروس عبر الحدود البولندية- البيلاروسية.

المصدر: نوفوستي

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