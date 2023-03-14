تيريزا ماي تصدر كتابا بعنوان "إساءة استخدام السلطة"

أعلنت دار Headline للنشر أن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، ستصدر كتابا بعنوان "إساءة استخدام السلطة"، تتحدث فيه عن آرائها حول الحاجة إلى إصلاحات سياسية في بلادها.

وقالت دار النشر في بيانها: "واجهت تيريزا ماي سلسلة من القضايا التي أدى فيها إساءة استخدام السلطة إلى عواقب وخيمة على الأفراد وأضر بشكل كبير بمصداقية المؤسسات العامة والسياسيين".

وكمثال على هذه الأحداث، استشهدت دار النشر بالحريق الذي اندلع في المبنى السكني في برج غرينفيل عام 2017، والذي أودى بحياة 71 شخصا.

ووصف الدار كتاب ماي بأنه "إدانة شديدة للظلم ودعوة لاستخدام القوة من أجل الصالح العام".

المصدر: تاس