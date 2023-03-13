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"يونهاب": كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

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Globallookpress
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أفادت وكالة "يونهاب" نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا طبيعته مجهولة باتجاه بحر اليابان.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى حول الإطلاق.

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كوريا الشمالية تؤكد أن الصاروخين المجنّحين اللذين أطلقتهما أصابا هدفهما بدقة عالية

وهذا ثاني إطلاق خلال 24 ساعة، حيث أطلقت صاروخين مجنحين استراتيجيين من غواصة في المياه قبالة ساحلها الشرقي يوم أمس الأحد في احتجاج واضح على إجراء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة دورية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية الشمالية أن الصاروخين تم إطلاقهما من غواصة "8.24 يونغ أونغ" قبالة خليج كيونغبو في البحر الشرقي في تدريبات إطلاق تحت الماء فجر الأحد.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تطلق كوريا الشمالية فيها صاروخا مجنحا من غواصة.

المصدر: RT

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