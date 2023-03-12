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كوريا الشمالية تؤكد أن الصاروخين المجنّحين اللذين أطلقتهما أصابا هدفهما بدقة عالية

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كوريا الشمالية تؤكد أن الصاروخين المجنّحين اللذين أطلقتهما أصابا هدفهما بدقة عالية
AP
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أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الصاروخين الاستراتيجيين المجنحين التي أطلقتهما بيونغ يانغ أصابا بدقة هدفهما في بحر اليابان.

وقالت الوكالة في بيانها: "أصاب صاروخان استراتيجيان مجنحان بدقة هدفا معينا في البحر الشرقي".

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وذكرت أن رحلة الصاروخين استغرقت 7563-7575 ثانية.

وأشارت إلى أنهما أطلقا من الغواصة 8.24 يونغونغ، وحلقا لمسافة 1500 كم.

وتأتي عملية الإطلاق هذه قبل ساعات من بدء مناورات أمريكية كورية جنوبية في المنطقة.

ووجهت كوريا الشمالية في وقت سابق اتهامات لواشنطن بتأجيج التوترات في المنطقة "بشكل متعمد"، من خلال مناوراتها العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، بحيث تسفر استفزازاتهما إلى حالة غير قابلة للتنبؤ.

المصدر: نوفوستي

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