بايدن: الغواصات لأستراليا لن تحمل أسلحة نووية

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الغواصات التي ستشتريها أستراليا من الولايات المتحدة لن تحمل أسلحة نووية.

وقال بايدن: "سيتم تشغيل الغواصات بالطاقة النووية، وليست مسلحة بها".

وأشار إلى أن أستراليا تعتزم الحفاظ على وضعها كدولة خالية من الأسلحة النووية.

وأكد أن غواصات "أوكوس" الواعدة لن تحمل أسلحة نووية.

وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن أستراليا ستشتري ثلاث غواصات أمريكية بمحركات نووية من طراز "فرجينيا".

المصدر: RT