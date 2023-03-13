الأمم المتحدة: سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على صفقة الحبوب

أكدت الأمم المتحدة سعيها للحفاظ على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر الممر الذي فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، وتمسكها بمنع عرقلة تصدير الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي له يوم الاثنين، إن "الأمم المتحدة تبقى متمسكة بصفقة الحبوب تمسكا كاملا، وكذلك بالجهود لتسهيل تصدير الأغذية والأسمدة الروسية".

وأضاف أن "منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تؤكد بوضوح أن صفقة الحبوب تساهم في خفض أسعار الأغذية في السوق العالمية، ولذلك سنفعل كل ما بوسعنا للحفاظ على الاتفاق وضمان استمرار سريانه".

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وأشار إلى أن الأمم المتحدة تواصل العمل مع القطاع الخاص وروسيا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة لتنفيذ المذكرات التي تم توقيعها بالكامل. وضاف: "نحن نواصل تلك الجهود لكن هناك أمورا كثير خارج سيطرة الأمم المتحدة".

يذكر أن روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا اتفقت في يوليو 2022 على تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية عبر البحر الأسود مقابل إعفاء الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية من العقوبات.

وفي نوفمبر الماضي تم تمديد الصفقة حتى 18 مارس 2023، وتجري الآن مشاورات حثيثة حول تمديد الصفقة مجددا.

المصدر: تاس