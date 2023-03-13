إيران تفرج عن 22 ألف شخص شاركوا في احتجاجات الخريف

أعلن رئيس السلطات القضائية في إيران، غلام حسين محسني إجعي، أن السلطات الإيرانية أفرجت عن حوالي 22 ألف مشارك في احتجاجات الخريف الماضي ضد الحكومة.

وقال محسني إجعي: "منذ 21 مارس حتى الوقت الحالي، تم العفو عن 82 ألف شخص أدينوا بموجب مواد مختلفة، وقد يرتفع هذا الرقم، بينهم 22 ألف مثير شغب". كما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

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وأكد أنه تم تخفف عقوبة 34 ألف مدان آخر بموجب مواد مختلفة. ولم يشمل العفو الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم خطيرة والسرقة.

وأفادت وكالة ارنا في 5 فبراير بأن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أصدر عفوا عن "عشرات الآلاف" من السجناء تكريما لذكرى الثورة الإسلامية، بمن فيهم أولئك الذين حُكم عليهم بالسجن بسبب مشاركتهم في مظاهرات ضد للحكومة.

المصدر: تاس