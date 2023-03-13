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الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد روسيا

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الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد روسيا
Sputnik
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أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات ضد روسيا السارية منذ عام 2014 ضد 1500 شخصية و205 كيانات "على خلفية تقويض سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا" 6 أشهر، حتى 15 سبتمبر 2023.

وتم تمديد العقوبات التي تنتهي في 15 مارس، دون تغيير في قوائمها.

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وقال المجلس في بيانه: "قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات ضد المسؤولين عن تقويض أو تهديد وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها لمدة ستة أشهر أخرى، حتى 15 سبتمبر 2023".

وتم فرض عقوبات على مواطني روسيا وأوكرانيا بدعوى "تقويض وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا" في مارس 2014، وتجديد تمديدها منذ ذلك الحين.

المصدر: نوفوستي

 

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