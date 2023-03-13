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اكتشاف إصابة بجنون البقر في سويسرا

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اكتشاف إصابة بجنون البقر في سويسرا
Globallookpress
اكتشاف إصابة بجنون البقر في سويسرا
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سجلت سويسرا يوم الاثنين أول إصابة بجنون البقر منذ عدة سنوات.

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وأوضح المكتب الاتحادي لسلامة الأغذية والطب البيطري في سويسرا، أنه على عكس الشكل الكلاسيكي، فإن المتغير غير النمطي من جنون البقر يمكن أن يحدث بشكل عشوائي وبدون أي صلة لوجبة الحيوان في العلف.

وأكد أنه جرى حرق الجيف، مشيرا إلى أن ذلك لا يشكل أي خطر على الحيوانات الأخرى أو البشر.

وذكر أنه تم اكتشاف الحالة خلال مراقبة روتينية لجنون البقر في إقليم جراوبوندين.

ولفت المكتب الاتحادي إلى أنه تم اكتشاف الإصابة لدى بقرة تبلغ 12 عاما وكانت مسجلة للذبح.

ويمكن أن يسفر استهلاك اللحوم الملوثة بجنون البقر عن إصابة البشر بمرض "كروتزفيلد جاكوب" القاتل.

المصدر: د ب أ

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