 
مباشر

سويسرا تعلن عن أول إصابة بـ"جنون البقر"

أخبار العالم

سويسرا تعلن عن أول إصابة بـ
Reuters Reuters TV
إحدى مزارع البقر - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n7u3

أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان اليوم الأربعاء، أن سويسرا أبلغت عن حالة "جنون بقر" غير نموذجية في إحدى مزارع شمال شرقي البلاد.

وقالت المنظمة ومقرها باريس، إن "الحالة اكتشف لدى إحدى البقرات وعمرها 13 عاما في مزرعة في اينسيديلن، إحدى بلديات كانتون شيفتس في سويسرا".

وأشار تقرير صادر عن المكتب الفدرالي السويسري للطب البيطري إلى أن الحالة هي الأولى من المرض المعروف بـ"جنون البقر" منذ عام 2012.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

42 عسكريا كويتيا مصابون بالإيدز