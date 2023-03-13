تعزيزا لقوة ردعها ضد الشمال.. سيئول توافق على شراء مقاتلات F-35A وصواريخ SM-6

وافقت كوريا الجنوبية على شراء مجموعة من مقاتلات الشبح من طراز F-35A وصواريخ اعتراضية من طراز SM-6 في خطوة قالت سيئول إنها تهدف لتعزيز الردع ضد التهديدات العسكرية لكوريا الشمالية.

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وقالت إدارة برامج الاقتناء الدفاعي في كوريا الجنوبية، إن لجنة تعزيز مشروع الدفاع وافقت على خطة بقيمة 2.85 مليار دولار أمريكي لشراء طائرات الشبح الأمريكية الصنع حتى عام 2028.

ولم تكشف الإدارة عن عدد الطائرات التي سيتم شراؤها، ولكن من المتوقع أن تشتري سيئول حوالي 20 طائرة من طراز "F-35A" بموجب الخطة الجديدة. وتمتلك القوات الجوية في البلاد حاليا 40 طائرة مقاتلة من ذلك الطراز الذي تصنعه شركة الدفاع الأمريكية العملاقة "لوكهيد مارتن".

وستدعم المقاتلات، إذا تم نشرها، نظام "سلسلة التدمير" لكوريا الجنوبية، وهو أحد أعمدة برنامج الردع الثلاثي المحاور ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وفقا للإدارة.

ووافقت اللجنة أيضا على خطة شراء المرحلة الأولى للصواريخ "SM-6" التي تصنعها شركة الدفاع الأمريكية "رايثيون" للصناعات التكنولوجية. وهي جزء من المشروع المكون من مرحلتين بقيمة 770 مليار وون، والذي سيستمر من هذا العام حتى عام 2031، بهدف تحسين التصدي للتهديدات التي تمثلها الطائرات والصواريخ المعادية.

وتخطط القوات البحرية لتشغيل الصواريخ الاعتراضية الجديدة على المدمرات "إيجيس" من طراز "KDX-III Batch-II" والتي تزن 8,200 طن، والتي تخطط لنشرها في السنوات المقبلة.

وكانت القوات المسلحة تشغل الصواريخ الاعتراضية من طراز "SM-2" على أسطولها الحالي من مدمرات "إيجيس"، لكنها تسعى للحصول على صواريخ اعتراضية أكثر تقدما وأطول مدى.

كما أعطت اللجنة الضوء الأخضر لخطة أساسية بقيمة 1.55 ترليون وون لتطوير سلاح موجه تكتيكي أرض-أرض محمول على المركبات في الفترة من 2023 إلى 2032، لتعزيز قدرات توجيه الضربات الدقيقة للجيش.

ووافقت أيضا على خطة تطوير بقيمة 690 مليار وون في الفترة من 2023 إلى 2030 للبحث المحلي وإنتاج صواريخ بحر-جو ليتم نشرها على الجيل التالي من المدمرات "KDDX" التابعة للبحرية والتي يتم تطويرها حاليا.

المصدر: يونهاب