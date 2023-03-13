الدفاع الروسية: مقتل 440 جنديا أوكرانيا في منطقة العملية العسكرية الخاصة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن قواتها قتلت نحو 440 جنديا أوكرانيا على خمسة محاور قتال أساسية للعملية العسكرية الخاصة خلال اليوم الماضي.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن خسائر العدو البشرية بلغت أكثر من 60 جنديا على محور كوبيانسك، و110 جنود على محور كراسني ليمان، و190 جنديا على محور دونيتسك، و60 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، إضافة إلى 20 جنديا على محور خيرسون.

بين المعدات العسكرية للعدو التي تم تدميرها على المحاور المذكورة مدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا"، ومدفعي هاوتزر D-20 وD-30، ومدفعي هاوتزر "مستا-بي"، ومدفع ذاتي الدفع "أكاتسيا" و3 دبابات، إضافة إلى عدد من المدرعات والمركبات الأخرى.

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وفي ما يلي أبرز النقاط الأخرى الواردة في تقرير الدفاع الروسية:

إصابة 76 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 148 منطقة

إصابة منظومة صواريخ مضاد للطائرات OSA-AKM في دونيتسك

اعتراض 12 قذائف من راجمة الصواريخ HIMARS وصاروخ واحد مضاد للرادار HARM

إسقاط 16 طائرة أوكرانية بدون طيار

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 400 طائرة، و220 مروحية، و401 3 طائرة بدون طيار، و412 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و280 8 دبابة ومدرعة أخرى، و1055 راجمة صواريخ، 4333 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و8904 مركبات عسكرية خاصة.

المصدر: RT