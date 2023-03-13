مصرع 8 أشخاص بعد انقلاب زورقي تهريب مهاجرين قبالة سواحل كاليفورنيا

لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم إثر انقلاب زورقي تهريب مهاجرين وسط ضباب كثيف قبالة سواحل كاليفورنيا. في أكبر كارثة متعلقة بتهريب البشر على الإطلاق قبالة سواحل الولايات المتحدة.

وقالت السلطات إن سيدة تتحدث الإسبانية كانت على متن أحد الزورقين واتصلت برقم الطوارئ 911 مساء السبت للإبلاغ عن انقلاب الزورق الآخر وسط أمواج على شاطئ بلاك، مبينة أن 15 شخصا كانوا على متن الزورق الذي انقلب، وثمانية في الزورق الآخر.

وانتشل خفر السواحل وإدارة الغنقاذ من الحرائق في سان دييغو جثث ثمانية بالغين، لكن الضباب أعاق عمليات البحث عن الضحايا الآخرين.

واستؤنف البحث يوم الأحد لكن لم يعثر رجال الإنقاذ على جثث أخرى. وأعلن خفر السواحل تعليق عمليات البحث في الساعة 3:30 مساء بالتوقيت المحلي.

قد يكون الناجون وصلوا إلى اليابسة، وبينهم السيدة التي اتصلت برقم 911، ولم تعرف السلطات مكانها.

وقال جيمس غارتلاند، رئيس إدارة الإنقاذ من الحرائق في سان دييغو، إن رجال الإنقاذ عثروا على الزورقين مقلوبين في مياه ضحلة. كانت الأمواج هادئة، لكن وسط سماء ضبابية وسوداء.

المصدر: AP