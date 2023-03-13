بيسكوف: منح جائزة أوسكار لفيلم عن نافالني يجعلها مسيسة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن منح جائزة أوسكار لفيلم "Navalny, 2022"، يحمل في طياته عنصر التسييس.

وأضاف ممثل الكرملين: "لا يمكنني الحكم على هذا الفيلم الوثائقي لأنني لم أشاهده. لذلك، ربما يكون من غير المنطقي قول أي شيء عن ذلك. لكن على الرغم من أنني لم أشاهده، سأتجرأ على افتراض أن هناك بعض عناصر التسييس لهذا الموضوع. هوليوود لا تتوانى أحيانا عن اعتماد التسييس في أعمالها، هذا يحدث. لكن لا يمكنني الحديث عن أي مزايا سينمائية لهذا الشريط، لأنني لا أعرف ذلك".

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ويشار إلى أنه تم منح جائزة الأوسكار في فئة أفضل فيلم وثائقي لفيلم عن المدون أليكسي نافالني للمخرج دانيال رور.

المصدر: تاس